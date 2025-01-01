Bu bayramı Lösemili Çocuklarımıza hediye edin, çocukluklarını doyasıya yaşasınlar...

Bu Ramazan siz de fitre, fidye, zekat, sadaka veya dilediğiniz her türlü bağışınızla Lösemili Çocuklarımıza umut olabilir, onların yüzünü güldürebilirsiniz.

LÖSEV'e yapacağınız her bağış, lösemili çocukların tedavi süreçlerine ve eğitimlerine katkı sağlar. Ramazan ayı boyunca fitre, fidye, zekat, sadaka veya diğer bağışlarınızla onların hayata daha sıkı tutunmalarına destek olabilirsiniz.