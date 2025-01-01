Bu bayramı Lösemili Çocuklarımıza hediye edin, çocukluklarını doyasıya yaşasınlar...
Bu Ramazan siz de fitre, fidye, zekat, sadaka veya dilediğiniz her türlü bağışınızla Lösemili Çocuklarımıza umut olabilir, onların yüzünü güldürebilirsiniz.
LÖSEV'e yapacağınız her bağış, lösemili çocukların tedavi süreçlerine ve eğitimlerine katkı sağlar. Ramazan ayı boyunca fitre, fidye, zekat, sadaka veya diğer bağışlarınızla onların hayata daha sıkı tutunmalarına destek olabilirsiniz.
“Tüm çocuklar eşit doğar ve en iyi
tedavilere eşit kavuşurlar” ilkesiyle
çalışıyor, tamamen parasız
tedavi sunuyoruz. Ramazan Bayramı
bağışlarınızla da yoğun bakımdan
kan ve trombositine, yurtdışı
ilaçlarından o ilaçları koyacakları
buzdolaplarına kadar Lösemili
Çocuklarımızın ve ailelerinin tüm
ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Onların
sadece yaşamlarını kurtarmıyor
sosyal desteklerimizle de hayata
bağlıyoruz. Varlıklı ile yoksulun
yardımlaşmasının pekiştirildiği bu
ayda parasızlıktan tedavi olamayan
Lösemili Çocuğa veya yoksun
kanser hastasına nefes aldırmak ve
ailesinin yüzünü güldürmek
yapabileceğiniz en güzel ibadettir.
Löseminin tedavi başarısında ilaçların payı % 50’iken, kalan % 50 ise temizlik ve hijyen, sağlıklı ve proteinden zengin beslenme ve psikolojik olarak umutlu olmaktır. Bu sebeple ailelerimize 12 ay boyunca gıda başta olmak üzere yaptığımız yardım kolileriyle destek oluyor, sağlıklı ve yeterli beslenmelerini sağlamaya çalışıyoruz. LÖSEV Sosyal Hizmetler tarafından yaşam şartları detaylı incelenerek ihtiyaçları tespit edilen Lösemili Ailelere düzenli aralıklarla gönderilen gıda kolilerinde pirinçten bulgura, salçadan zeytinyağına, çaydan zeytine sağlıklı beslenmenin ihtiyacı olabilecek en önemli gıdalar en güvenilir markalardan seçilerek ve tahlil edilerek gönderilmektedir.
Ramazan Ayı, on bir ayın sultandır. İslam alemi için önemli bir yeri olan bu ayda ibadet olarak zekat verilmelidir. İhtiyacı olan eşya ve borçlardan fazla olarak, zekat nisabı kadar malın ihtiyaç sahibi kişilere verilmesi gerekmektedir. Ramazan ayında yapacağınız zekat bağışlarınızla Lösemili miniklerimizin iyileşmesine destek verebilir, yoksul bir aileye doyurabilirsiniz. Gerçek ihtiyaç sahiplerine yıl boyunca ulaştırdığımız oyuncaktan gıda kolisine, ev eşyasından nakdi yardıma tüm desteklerimizde onların yanında olabilir, sayıları her geçen gün artan 50 bini aşkın hastamızın hayır dualarını alabilirsiniz. Lösemili Çocuğa veya yoksun kanser hastasına nefes aldırmak ve ailesinin yüzünü güldürmek yapabileceğiniz en güzel ibadettir.